Apple accepte de payer 14,8 millions de dollars pour en finir avec un recours collectif sur le stockage dans iCloud

Aux États-Unis, les personnes ayant souscrit à un abonnement iCloud+ entre le 16 septembre 2015 et le 31 janvier 2016 recevront peut-être une petite somme d’argent. C’est la conséquence d’un recours collectif dont Apple voulait se débarrasser, rapporte CNet.

La plainte concerne les offres iCloud+. Apple utilise en effet des serveurs de prestataires tiers pour alimenter le stockage de ses services, notamment Amazon Web Services. Problème, une partie de la clientèle s’est sentie lésée de ne pas en avoir été avertie. L’absence de précision laissait en effet penser qu’Apple avait les ressources pour assurer l’infrastructure technique de son service.

Apple se serait ainsi contenté « de revendre de l'espace de stockage cloud sur des installations cloud d'autres entités ». Selon la plainte, les clients mécontents ont indiqué qu’ils n’auraient pas payé s’ils avaient su avant que ce stockage n’était pas la propriété d’Apple. Ou qu’ils se seraient attendus à ce que les tarifs soient moins élevés.

Les prix proposés par Apple n’ont guère changé avec le temps : 0,99 euro pour 50 Go, 2,99 euros pour 200 Go et 9,99 euros pour 2 To.

L’entreprise a cependant accepté de payer pour en finir avec ce recours collectif. Il n’y a donc pas de condamnation : c’est un arrangement à l’amiable. La somme déboursée sera de 14,8 millions de dollars.

Tout résident des États-Unis avec une adresse postale valide et ayant eu un abonnement actif entre les dates citées précédemment pouvait se faire connaître ces derniers jours, aujourd’hui marquant la limite. Le montant dépendra également du type d’abonnement choisi à l’époque.

Maintenant, la somme pourrait ne pas dépasser… quelques dollars. Si l’on en croit CNBC, Apple avait début 2018 170 millions de clients payants pour son offre iCloud+. Avec plusieurs millions de personnes aux États-Unis, il ne restera vite plus grand-chose des 14,8 millions de dollars.