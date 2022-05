Clap de fin pour la mission InSight, qui va progressivement s’éteindre d’ici la fin de l’année

Sur Mars depuis le 26 novembre 2018, la sonde InSight a déjà enregistré plus de 1 300 séismes, dont un de magnitude 5 sur l’échelle de Richter… juste avant de passer en mode sans échec. En cause, le manque d’énergie sur les panneaux solaires qui sont recouverts de poussière. Ils en produisent dix fois moins que lorsque la sonde s’est posée.

La mission initiale devait durer une année martienne (deux années terrestres) et elle a été prolongée d’une année martienne supplémentaire. Sauf surprise de dernière minute (avec tempête venant nettoyer les panneaux solaires), elle ne devrait pas aller plus loin.

« En raison de la puissance réduite, l’équipe mettra bientôt le bras robotique de l’atterrisseur dans sa position de repos pour la dernière fois d’ici la fin du mois ». Prévu pour installer le sismomètre SEIS, ce bras articulé a été utile plus d’une fois, notamment pour nettoyer les panneaux solaires et enfouir le câble de liaison.

Si la situation continue sur la même lancée, « les instruments non sismiques d'InSight seront rarement allumés après la fin du mois de mai », indique la NASA. « L’énergie sera distribuée en priorité au sismomètre, qui fonctionnera à certains moments de la journée, comme la nuit, lorsque les vents sont faibles et que les tremblements de terre sont plus faciles à "entendre" ».

De son côté, le sismomètre « devrait être éteint d’ici la fin de l’été, concluant ainsi la phase scientifique de la mission ». L’atterrisseur aura alors encore assez de puissance pour fonctionner et prendre quelques photos de temps en temps et communiquer avec la Terre, mais ce sera le début de la fin.

« Aux environs du mois de décembre, l’équipe s’attend à ce que la puissance soit suffisamment faible pour qu’un jour InSight cesse tout simplement de répondre ». La fin d’une aventure pour laquelle la NASA et la France sont partenaires : le CNES a fourni, avec du retard, l’instrument SEIS.