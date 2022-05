Free recrute 127 000 clients sur le mobile et 56 000 sur le fixe

Iliad vient de publier son bilan pour le premier trimestre 2022. Selon le groupe, les résultats « confirment la bonne dynamique de croissance » initiée depuis plusieurs trimestres. Le chiffre d’affaires est en hausse de 4,8 % sur un an (6,1 % en France) pour atteindre 1,934 milliard d’euros (1,339 milliard dans l’Hexagone). Il est en baisse de 3,5 % en Pologne, avec 384 millions d’euros. Le résultat net est de 477 millions d’euros, le levier d’endettement est à 2,7x, stable sur un an.

Du côté des abonnés, 127 000 nouveaux clients ont souscrit à un forfait. 220 000 le forfait à 19,99 euros, mais avec 94 000 de moins sur celui à 2 euros on arrive au total de 127 000. Sur le fixe tout va bien aussi : 239 000 clients de plus en fibre, mais « seulement » 56 000 au total si on prend en compte les départs sur le xDSL.

Iliad se réjouit de cette situation : « en France, pour la première fois depuis 2013, Free termine 1er en termes de recrutement de nouveaux abonnés à la fois sur le Fixe (+56 000 nouveaux abonnés) et sur le Mobile (+127 000 nouveaux abonnés) ».

Enfin, l’ARPU (revenu moyen par abonné) fait un bond de presque un euro en France sur un an pour arriver à 33,5 euros. Il est de 11,4 euros sur le mobile, en hausse de 0,5 euro.

Iliad revendique 320 000 nouveaux clients mobiles en Italie et 370 000 en Pologne (344 000 sur le mobile, 26 000 sur le fixe).