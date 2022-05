Le portable Framework passe à Alder Lake, des kits de mise à jour disponible pour les anciens clients

Il y a un peu plus d’un an le portable Framework débarquait avec un concept détonnant, la modularité à tous les étages : mémoire, stockage, connectique, écran, carte mère, etc. La société promettait de la personnalisation, mais aussi la possibilité de faire évoluer sa machine et de la réparer.

L’ordinateur Framework passe du Core de 11e génération à la 12e et un kit de mise à jour est disponible pour les anciens clients, qui peuvent ainsi ne changer que leur carte mère.

Comptez 588 euros tout de même pour un Core i5-1240P et jusqu’à 1 288 euros pour le Core i7-1280P. Pour ce prix vous disposez également de la nouvelle coque arrière en aluminium (vendue 99 euros seule).

Les Core de 12e génération sont également disponibles lors de l’achat d’un nouvel ordinateur portable, que ce soit en version prémontée ou DIY (à monter par vous-même). Un comparatif est disponible par ici.

Le fabricant annonce l’arrivée d’une nouvelle carte d’extension avec un port réseau à 2,5 Gb/s, sans plus de détails pour le moment.