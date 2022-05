Starliner : décollage réussi pour la mission Orbital Flight Test 2, qui fait route vers l’ISS

La NASA avait sélectionné deux projets pour son Commercial Crew Program, dont le but était de pouvoir emporter des astronautes dans la Station spatiale internationale. C’est désormais le cas avec Crew Dragon de SpaceX, cela devait aussi l’être avec Boeing, mais la capsule de ce dernier avait raté son vol d’essai fin 2019.

C’est pour corriger le tir que l’Orbital Flight Test 2 a été mis en place : rejouer la répétition générale… mais en rejoignant la Station spatiale internationale cette fois-ci. Lors de la première tentative, la capsule était pour rappel retournée sur Terre plus rapidement que prévu.

S’il y avait eu des astronautes à bord, ils n’auraient pas été en danger, avaient affirmé la NASA et Boeing, mais un nouveau test avait tout de même été programmé (après une période d’hésitation). Avec près d’un an de retard et des soucis techniques à rallonge, OFT-2 est désormais dans l’espace.

La capsule habitable Starliner (initialement prévue pour le premier vol habité) était installée sur une fusée Atlas V de United Launch Alliance (société commune entre Boeing et Lockheed Martin). Le décollage et la séparation se sont faits sans problème cette nuit. Un petit couac est arrivé juste après.

« 31 minutes après son départ, la capsule Starliner a mis à feu ses propulseurs et réussi son insertion orbitale afin de se diriger vers l’ISS. Sur ses 12 propulseurs, 2 ont connu un dysfonctionnement, mais la NASA et Boeing assurent que cela ne gêne en rien la poursuite de la mission », explique la Cité de l’Espace.

Starliner doit maintenant s’arrimer à la Station spatiale internationale, une opération qui devrait se dérouler cette nuit, aux alentours de 1h10 du matin heure française.

Revoir le direct du lancement