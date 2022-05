Le nouvel Outlook disponible pour les testeurs Office Insiders sous Windows

Microsoft travaille depuis un moment sur son projet Monarch, qui vise à remplacer toutes les versions actuelles d’Outlook par une nouvelle. Spécificité de cette approche ? Une mouture basée sur la version web, agrémentée de fonctions supplémentaires et uniques pour toutes les plateformes.

Les utilisateurs actuellement dans le canal Beta du programme Office Insider peuvent récupérer une préversion de cet Outlook depuis peu (Office 15225.20000 minimum). Si la mise à jour a été installée, il faut sans doute redémarrer Outlook afin qu’il propose de tester la nouvelle version.

L’interface, les fonctions et les paramètres ne surprendront personne, du moins si vous avez déjà utilisé la version web d’Outlook en entreprise. Bien que le logiciel soit basé sur la version web, Microsoft a clairement travaillé sur les performances : le logiciel est réactif.

Quitte à proposer un nouvel Outlook, l’éditeur propose des nouveautés : intégration à Loop, rappel d’une réponse à donner sur un mail jugé important, glisser-déposer d’emails vers Ma Journée, révision du calendrier avec possibilité d’intégrer des éléments To Do, des objectifs ou encore des fichiers, nouveau mécanisme RSVP permettant notamment de répondre si l’on sera présent physiquement ou non à une réunion, etc.

Attention cependant, car cette préversion manque pour l’instant de nombreuses fonctions classiques d’Outlook et n’est compatible qu'avec les comptes Pro ou Éducation.

Dans un tableau publié par Microsoft, on peut voir que le développement est toujours en cours sur le multicompte, le mode hors-ligne, le support des comptes personnels, l’IMAP (et donc le support de Gmail, Yahoo, iCloud et autres), les Actions rapides (au moins elles ne sont pas abandonnées) ou encore les dossiers de recherche.

D’autres fonctions comme l’importation de fichiers PST, la délégation, les boites partagées ou la réorganisation des dossiers sont prévues, mais pas encore en développement. Quant au support du POP, Microsoft y réfléchit.

Microsoft ne précise pas si cette version sera disponible à terme ailleurs que sur Windows, notamment sur Mac pour en finir avec des applications trop différentes.