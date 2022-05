Selon Microsoft, Windows 11 est prêt pour son grand déploiement

Comme noté dans la documentation du Windows Health Dashboard et souligné par Neowin, Windows 11 a officiellement le statut « diffusion générale » depuis mardi. Ce statut signifie que la diffusion par « blocs » est terminée.

Microsoft préfère en effet, pour chaque Windows, distribuer le nouveau système par groupes de machines, en commençant par les plus compatibles. Avec le temps, la diffusion progresse vers celles pouvant présenter plus de problèmes, l’éditeur collectant au fur et à mesure les retours et préparant les corrections. Il s’agit souvent de demander des pilotes adaptés aux entreprises ou d’attendre que d’autres éditeurs aient publié des mises à jour.

Désormais, si vous remplissez les prérequis matériels de Windows 11, rien ne doit plus empêcher sa récupération. À une exception près : un problème avec le pilote Smart Sound Technology d’Intel, qui peut provoquer un écran bleu. Il bloque la mise à jour via Windows Update et Microsoft recommande de ne pas la forcer.

Contrairement à ce qu’elle avait fait pour Windows 10, l’entreprise n’insiste pas sur l’installation et n’automatise pas le téléchargement. Windows 11 ne vous sera proposé que si vous lancez manuellement une recherche de mises à jour dans Windows Update.

Le support de Windows 10 court pour rappel jusqu’en 2025. Il se pourrait que cette philosophie perdure, quitte pour Microsoft à signaler avec insistance la fin de support dans les 6 à 12 derniers mois. Autre hypothèse, l’éditeur attend que la première grosse mise à jour fonctionnelle, la 22H2, soit disponible pour proposer automatiquement Windows 11.

Nous reviendrons prochainement sur cette version 22H2 et ses améliorations.