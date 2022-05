Le constructeur annonce que sa « Fire 7 est dotée d'un processeur quadricœur de 2,0 GHz, 30 % plus rapide, et de deux fois plus de mémoire vive que la génération précédente », soit 2 Go. L’autonomie est aussi en hausse de 40 % par rapport à la génération précédente.

La nouvelle Fire 7 est vendue à partir de 79,99 euros « avec publicités » et 94,99 euros sans. Elle sera disponible à partir du 29 juin.