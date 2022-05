Liza Bellulo présidente de la FFTélécoms, Arthur Dreyfuss et Nicolas Guérin vice-présidents

Dans un communiqué, la Fédération (qui regroupe notamment Bouygues Telecom, Orange et SFR, mais pas Free) indique que « le Conseil d’administration de la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a élu Liza Bellulo, secrétaire générale de Bouygues Telecom, en tant que présidente de la FFTélécoms. Elle succède à Arthur Dreyfuss, secrétaire général d’Altice France / SFR et président-directeur général d’Altice Media, qui devient vice-président de la FFTélécoms ».

Nicolas Guérin, secrétaire général d’Orange et président du Comité Stratégique de la filière (CSF) « Infrastructures numériques » reste vice-président. Julien Tetu et Laurentino Lavezzi conservent également leur poste de trésorier et secrétaire respectivement.

« Notre fédération a travaillé sur 15 propositions concrètes pour 2022-2027, qu’elle porte depuis plusieurs semaines. Nous allons poursuivre et échanger avec le nouveau Gouvernement et le Parlement renouvelé, dans les prochaines semaines. Les défis collectifs à venir sont passionnants pour permettre à notre pays et aux Français de disposer des meilleures infrastructures numériques », indique la nouvelle présidente.