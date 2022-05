Mastercard expérimente le paiement biométrique d'un sourire ou geste de la main

Mastercard vient de lancer un programme de paiement biométrique dans cinq supermarchés au Brésil, rapporte le Financial Time. Les clients, qui devront se porter volontaires, et pourront connecter le programme « Wave to pay » à l'historique de leurs achats ainsi qu'aux programmes de fidélité, pourraient dès lors payer d'un sourire ou d'un signe de la main.

D'autres projets pilotes prévus dans des régions telles que l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe.

Dans son communiqué, Mastercard avance qu' « à l'échelle mondiale, 74 % des consommateurs ont une attitude positive à l'égard de la technologie biométrique, et le marché de la technologie biométrique sans contact devrait atteindre 18,6 milliards de dollars d'ici 2026 ».

« Le programme fait partie d'un effort plus large de Mastercard pour redorer son blason en tant qu'innovateur », précise FT, notamment face à la montée en puissance des Fintechs. Mastercard envisagerait également d'utiliser des technologies « telles que les casques de réalité augmentée pour les achats », et de créer des identités dans le « métavers ».