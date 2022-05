Handicap : plusieurs nouveautés importantes en approche chez Apple

Comme l’année dernière, Apple a fait plusieurs annonces pour les personnes en situation de handicap quelques semaines avant sa WWDC, qui aura lieu du 6 au 10 juin.

On commence avec la détection des portes, que les appareils équipés d’un LiDAR pourront repérer avec précision via l’application Loupe. Des indications vocales seront alors fournies : distance exacte, porte ouverte ou fermée, et type de poignée pour recommander une action (baisser, pousser ou tourner). S’il y a du texte sur la porte, il sera reconnu et indiqué vocalement.

Cette fonction ayant trait aux déplacements à pied, Plans va intégrer une manière plus simple de retrouver son point de départ, via des sons et vibrations.

iOS sera bientôt capable d’afficher l’écran d’une Apple Watch en recopie vidéo. Pratique pour la contrôler plus facilement via des fonctions d’accessibilité absentes, ou pour la paramétrer. Il faudra au minimum une Series 6 pour exploiter cette recopie.

Il sera également possible d’ajouter un nouveau geste dans AssistiveTouch, auquel on pourra affecter une action comme répondre à un appel, mettre en pause la musique, etc. Les applications tierces devront être mises à jour pour en profiter, celles intégrées seront adaptées.

Apple va également ajouter le sous-titrage automatique pour l’ensemble des contenus, y compris les appels vidéo. La fonction nécessitera au minimum un iPhone 11, un iPad avec une puce A12 ou un Mac Apple Silicon.

Pourquoi ? Parce que le traitement sera entièrement local, aucune donnée ne sera envoyée aux serveurs. Ce qui règle la question de la confidentialité des données, mais limite également la disponibilité de la fonction : elle arrivera en bêta durant l’été, mais uniquement pour les États-Unis et le Canada.

Parmi les autres apports, citons l’arrivée de vingt nouvelles langues et de dizaines de voix dans VoiceOver, la reconnaissance de sons qui n’ont pas été prévus dans iOS (il faudra l’enregistrer cinq fois pour que le système apprenne à le reconnaître), la reconnaissance de plusieurs manettes de jeu pour demander par exemple de l’aide, ou encore des options attendues dans Livres comme l’espacement des lignes, des mots et des caractères, l’épaisseur de la police, etc.

Comme l’année dernière, ces nouveautés seront intégrées aux versions à venir d’iOS et des autres plateformes, présentées durant la WWDC.