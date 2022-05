Facebook : en France, 14 097 demandes gouvernementales, des données transmises dans 83 % des cas

Le réseau social vient de mettre en ligne son rapport de transparence sur la seconde moitié de 2021. Il s’agit de faire le point sur la manière dont il répond aux demandes gouvernementales, aux contenus violant les lois et à la propriété intellectuelle.

« Au cours des six derniers mois de 2021, les demandes de données utilisateur des gouvernements ont augmenté de 2 %, passant de 211 055 à 214 777. Sur le volume total, les États-Unis continuent de soumettre le plus grand nombre de demandes, suivis par l’Inde, l’Allemagne, la France, le Brésil et le Royaume-Uni ».

En France justement, près de 14 100 demandes ont été effectuées par les autorités, contre 13 800 sur la première moitié de 2021. Dans plus de 80 % des cas, des données ont été transmises.

Depuis 2020, les demandes d’urgences se sont multipliées, pour atteindre 5 808 dans le dernier rapport, contre 8 289 pour les procédures judiciaires. Au total, 16 419 comptes utilisateurs ont été concernés par les demandes gouvernementales sur les six derniers mois de 2021.