Elle est estampillée 473.47 et date d’hier. Le fabricant précise que cette mise à jour de sécurité concerne la série de GPU Kepler ; les Titan, Black et Z sont également concernées. Ces cartes ne sont plus prises en charge par les pilotes Game Ready.

Pour les détails on repassera par contre. Les notes de versions indiquent seulement que « cette mise à jour résout des problèmes pouvant entraîner de multiples impacts sur la sécurité ».

