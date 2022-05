Au CERN, 93,7 % des publications en accès libre

L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire rappelle qu’elle « a adopté une politique prévoyant la publication en libre accès de tous les articles présentant une recherche originale soumise à une procédure d’examen par des pairs qui sont rédigés par des auteurs du CERN ». Elle annonce être « en bonne voie » : « en 2021, 93,7 % des 1 058 publications des auteurs du CERN ont été faites en libre accès ».

« Depuis 2020, pas moins de sept accords Read & Publish (qui combinent droits de publication en libre accès et accès en lecture seule au contenu) avec AIP, APS, Elsevier, IEEE, IOP, Springer-Nature et Wiley ont été signés. Dans ce cadre, les auteurs du CERN sont à présent en mesure de publier leurs articles en libre accès dans plus de 3 800 revues. Ces accords ouvrent la possibilité à ce type de publication aux équipes du CERN, mais aussi, dans de nombreux cas, aux collaborations d'expériences du CERN ».

Un guide à l'intention des auteurs est disponible par ici. Enfin, l’organisation affirme que, « s’agissant du choix des revues pour la publication des articles, il est important de noter que les organismes de financement de la recherche accordent de moins en moins de poids aux facteurs d'impact des revues dans l’évaluation des propositions de recherche ».