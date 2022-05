Ubuntu Core 22 a maintenant sa bêta

Cette version du système se destine aux objets connectés et à l’informatique en périphérie (edge computing), donc le plus souvent à de petits appareils aux performances moindres et aux besoins spécifiques.

Canonical propose depuis peu une bêta de la prochaine Ubuntu Core 22. Parmi les nouveautés, citons le changement d’ID d’un appareil, les lots de validation pour s’assurer que seuls les snaps choisis soient installés (y compris des versions spécifiques), le retour aux paramètres d’usine, des améliorations de performances ou en le support du MaaS (Metal as a Service).

Canonical fournit des images préconstruites à récupérer pour plusieurs architectures, dont amd 64 et arm64.