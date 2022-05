OnlyOffice 7.1 : meilleures performances, nouvelles fonctions et connecteur pour WordPress

La nouvelle version de la suite bureautique – libre et gratuite – propose bon nombre d’améliorations, dont de meilleures performances sur l’ouverture et la fermeture de gros documents, grâce à une mise à jour du moteur V8 et au passage à Visual Studio 2019.

Parmi les autres nouveautés, on trouve la parité sur les langues pour la version macOS, l’aperçu avant impression pour les feuilles de calcul, une nouvelle visionneuse pour les fichiers PDF, XPS et DjVu, la conversion de PDF en DOCX, un onglet Affichage pour les documents et présentations, de nouveaux graphiques ou encore le support des objets SmartArt.

OnlyOffice Docs, la version à installer sur serveur, est également compatible avec l’architecture ARM pour la première fois. Plusieurs options d’installation sont disponibles : images Docker ou paquets DEB et RPM. Dommage que les applications de bureau ne soient toujours disponibles que pour Windows et macOS, les autres devant se contenter des versions en ligne. Les fonctions sont identiques, mais les performances moindres.

Parallèlement, OnlyOffice reçoit enfin un connecteur pour Wordpress. Il est donc possible de publier directement les documents de la suite sur un site WordPress, avec à la clé les mêmes capacités d’édition et de collaboration pour les personnes en ayant les droits. Les commentaires et le module de discussions sont également présents.

Strapi, un CMS libre basé sur Node.js, reçoit également un connecteur. Là encore, il apporte les capacités de lecture et d’édition pour l’ensemble des documents, la collaboration en temps réel, la configuration de JWT ou encore la gestion fine des applications.

Quant au système de gestion de contenu Alfresco, il reçoit une nouvelle version du connecteur existant, avec de nombreuses améliorations : historique des versions, comparaison de documents, fusion et publipostage, personnalisation de l’éditeur, conversion et téléchargement de fichiers à partir du menu contextuel ou encore insertion d’images à partir du stockage.