Départ de deux responsables chez Twitter

Dans un message envoyé à l’AFP, un porte-parole de la société confirme que Kayvon Beykpour (responsable consommateur) et Bruce Falck (responsable des produits apportant du chiffre d'affaires) « quittent Twitter ».

Kayvon Beykpour tient à préciser que ce n’est pas son choix : Parag Agrawal (directeur général) « m'a demandé de partir après m'avoir fait savoir qu'il voulait emmener l'équipe dans une direction différente ».

Autre information du porte-parole, certainement la conséquence du rachat annoncé par Elon Musk : « À compter de cette semaine, nous suspendons la plupart des embauches et des remplacements, à l'exception des postes critiques pour l'entreprise […] Nous réduisons les coûts non salariaux pour nous assurer d'être responsables et efficaces ».