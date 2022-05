Sonos lance sa nouvelle barre de son Ray et son propre assistant vocal

La barre de son sera officiellement disponible le 7 juin au tarif public conseillé de 299 euros. Il s’agit du troisième modèle lancé par le constructeur, après les Beam et Arc, respectivement à 499 et 999 euros. Sonos propose donc désormais trois tailles : la nouvelle petite, une moyenne et une grande.

La société promet que le son de cette Ray « remplit toute la pièce », notamment grâce à un nouveau système bass-reflex. La barre intègre deux tweeters (aigus) et deux mid-woofers (médium et basses). Le PCM stéréo, le Dolby Digital 5.1 et le DTS Digital Surround sont pris en charge. Elle est compatible AirPlay 2 et se connecte en Wi-Fi (2,4 GHz en 802.11/b/g/n) ou en Ethernet.

À ce prix, les prestations sont forcément moindres que les deux autres modèles. La Ray n’a pas de port HDMI et se relie au téléviseur par câble optique. Elle n’est pas compatible non plus avec le Dolby Atmos ni même d’assistant vocal.

Le nouveau modèle reprend plusieurs fonctions disponibles sur les autres, comme la calibration du son en fonction de la pièce (uniquement via iPhone), l’amélioration vocale pour mettre les voix en évidence, Son nocturne pour réduire automatiquement les sons forts ou l’intégration avec les autres enceintes Sonos (un point fort de la marque).

Dans une moindre mesure, Sonos lance également trois nouveaux coloris pour son enceinte portable Roam : Olive, Wave (bleu) et Sunset (orange), qui viennent s’ajouter aux modèles noir et blanc. Le prix reste de 199 euros.

En parallèle, Sonos lance également son propre assistant vocal, nommé Sonos Voice Control, en plus de la compatibilité habituelle avec Alexa et Google Assistant. La nouvelle fonction s’utilisera par « Hey Sonos ».

Pourquoi un nouvel assistant ? Pour la vie privée, répond Sonos. Dans sa vidéo de présentation, le vice-président Joseph Dureau, indique que les utilisateurs remontaient souvent des craintes liées à la vie privée dans ce domaine. Selon lui, ils n’étaient pas non plus satisfaits « de la précision, de la rapidité et de la facilité d'utilisation des services vocaux existants ».

Contrairement à Alexa et Google Assistant, Voice Control est centré sur la musique et le contrôle des enceintes. Les requêtes sont traitées localement, sans enregistrement ni envoi de données. Toutes les fonctions liées à la musique sont prises en charge, comme la lecture, le saut de piste, déplacer le son sur une autre enceinte ou même mettre un « like » sur un morceau.

La fonction sera lancée le 1er juin aux États-Unis, mais il faudra attendre plus tard dans l’année pour la France, sans plus de précision. Outre-Atlantique, Sonos s’est payé l’acteur Giancarlo Esposito pour la voix de l’assistant. Voice Control sera initialement compatible avec Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer et Pandora. Spotify sera donc aux abonnés absents, en tout cas au début.