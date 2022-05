Airbnb annonce « la plus grande mise à jour de la plateforme » avec des séjours en deux temps et AirCover

La première fonctionnalité permet de couper en deux un voyage pour les séjours longs. La plateforme vante la possibilité pour ses clients de découvrir de nouveaux lieux, mais aussi d’avoir accès « à environ 40 % d’annonces en plus pour une recherche de longs séjours »… et ainsi de multiplier les chances de réservations.

De son côté, AirCover est présenté comme rien de moins que « la protection la plus complète en matière de voyage. AirCover est toujours incluse et toujours gratuite ». Plusieurs fonctionnalités sont mises en avant : garantie protection des réservations, garantie à l’arrivée, garantie de l’exactitude de l’annonce, assistance sécurité 24h/24. En cas de problème, d’annulation de l’hôte ou de discordance entre l’annonce et la réalité, Airbnb s’engage à trouver une solution… ou à vous rembourser.

Un exemple : « Si vous ne parvenez pas à accéder à votre logement et que l’hôte ne peut pas résoudre le problème, nous trouverons un logement comparable pour la durée de votre séjour initial, ou nous vous rembourserons ».

Dernière fonctionnalité : les catégories. Elles sont au nombre de 56 et permettent de classer « les logements en fonction de leur style, leur emplacement ou leur proximité avec une activité à réaliser pendant votre voyage ».

Le déploiement de ces fonctionnalités est en cours et devrait être terminé cette semaine.