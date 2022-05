Le routeur RT6600ax de Synology est enfin disponible, pour 320 euros

Il y a quasiment un an, Synology annonçait l’arrivée d’un routeur Wi-Fi 6, mais ce n’est qu’en décembre 2021 que le RT6600ax a été officiellement présenté, avec SRM 1.3. Nous ne reviendrons donc pas sur ses caractéristiques techniques, que nous avons déjà détaillées.

Une précision tout de même. Le fabricant met en avant la compatibilité avec le spectre 5,9 GHz et donc de nouveaux canaux : 169, 173, 177 et 181. Leur fréquence oscille entre 5 850 et 5 925 MHz.

En France, cette bande n’est pas disponible pour le Wi-Fi, qui s’arrête à 5 725 MHz… alors que le Wi-Fi 6E sur les 6 GHz prend le relai à partir de de 5 945 MHz. Bref, rien ne change niveau fréquences pour la France.

Le nouveau RT6600ax est désormais disponible pour 320 euros chez Top Achat