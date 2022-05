Sur Linux, le module kernel du pilote NVIDIA est désormais open source !

Voilà une nouvelle que plus personne n’attendait après de nombreuses années à l’espérer : NVIDIA a annoncé hier soir que la partie noyau de son pilote était désormais open source, sous une double licence GPL et MIT.

Le code source est disponible sur GitHub, avec la version 515.43 du pilote. Comme indiqué par NVIDIA, il n’attend plus que les modifications et pull requests des développeurs (plusieurs dizaines ont déjà été faites). Pour chaque version publiée, le constructeur publiera des moutures entièrement compilées et packagées.

NVIDIA se garde sous la main la partie espace utilisateur – la deuxième moitié du pilote – en sources fermées, mais c’est bien la plus importante des deux qui vient d’être libérée.

NVIDIA indique qu’il s’agit du résultat d’un travail de longue haleine, réalisé en partenariat avec Canonical, Red Hat et SUSE pour tout ce qui touche au packaging, au déploiement et à la manière dont le changement allait influer sur le support. Tous trois s’en félicitent bien sûr.

C’est probablement le support d’ailleurs qui en sera le plus vite affecté. Car la version open source sera envoyée sur les premières distributions dans les jours qui viennent, notamment Ubuntu 22.04. Les systèmes pourront intégrer beaucoup plus finement les fonctions et en surveiller l’utilisation. La découverte et la résolution de problèmes devraient être largement facilitées.

Pour les équipes derrière les distributions, l’ouverture du code signifie également l’exploitation de toutes les capacités offertes par les GPU des architectures Turing et Ampere, seules celles-ci étant supportées pour l’instant. Les systèmes pourront donc travailler leur support du G-Sync ou des écrans multiples sans avoir à passer par du code fermé.

La maintenance devrait en être nettement simplifiée. On a pu voir par exemple l’arrivée de Pop!_OS 22.04 avec une image ISO spécifique pour les possesseurs de cartes NVIDIA, ou encore la possibilité pour Fedora 36 d’ouvrir des sessions Wayland avec le pilote propriétaire. L’arrivée du module noyau open source devrait mettre fin à ces travaux spécifiques.