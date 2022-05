L’aventure iPod s’arrête : Apple met fin à la commercialisation du Touch

Apple a annoncé hier soir l’arrêt de la commercialisation de l’iPod Touch, une gamme qui existait depuis septembre 2007. Elle était alors le fleuron des baladeurs numériques chez la Pomme, qui avait repris les caractéristiques de l’iPhone.

Les personnes souhaitant s’en procurer un pourront le faire tant qu’il y aura des stocks. Signalons quand même que ces appareils sont aujourd’hui très chers pour ce qu’ils sont, avec un modèle 32 Go de base vendu 249 euros, et jusqu’à 469 euros pour 256 Go.

La mise à mort de l’iPod Touch signifie la fin de l’aventure pour l’iPod en général. Le modèle Classic avait été retiré du catalogue en 2014, puis les Nano et Shuffle trois ans plus tard.