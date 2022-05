Les GAFAM soutiennent un projet de loi américain contre les recherches légales inversées

Reform Government Surveillance – une coalition réunissant notamment Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Twitter et Yahoo – déclare soutenir l'adoption du projet de loi A84A de l'Assemblée de New York, « qui interdirait l'utilisation de la localisation inversée [via geofencing, ndlr] et des recherches par mot-clé inversées » :

« Ce projet de loi, s'il est adopté, serait le premier du genre à répondre à l'utilisation croissante des demandes d'application de la loi qui, au lieu de s'appuyer sur des soupçons individuels, demandent des données concernant des personnes qui peuvent avoir été dans un voisinage spécifique ou utilisé un certain terme de recherche. »

TechCrunch précise que la coalition avait été créée en 2013 « pour faire pression sur les législateurs afin qu'ils réforment les lois américaines sur la surveillance » suite aux révélations Snowden.

De fait, elle « exhorte les gouvernements du monde à adopter des lois et des pratiques de surveillance conformes aux normes établies de confidentialité, de liberté d'expression et de l'État de droit ».

Google expliquait l’an passé que le geofencing représentait « environ un quart de toutes ses demandes légales aux États-Unis ».