Visual Studio 2022 : améliorations multiples pour la version 17.2

L’environnement de développement intégré a reçu une nouvelle mise à jour hier soir, avec à son bord du neuf pour C#, .NET ou encore Git.

On y trouve par exemple la refactorisation vers les raw string literals (un ajout de C# 11), une visualisation des objets IEnumerable pour faciliter le débogage des collections, le support des snippets dans l’éditeur Razor, des améliorations pour Web Live Preview, le support des Azure Container Apps, le support expérimental des modules C++ 20 dans CMake, ou encore une hausse significative des performances pour les opérations Git.

Cette version 17.2 est également la seconde LTSC (long term servicing channel) de Visual Studio 2022. Elle sera donc supportée pendant 18 mois, avec des correctifs pendant cette période. Enfin, près de 450 bugs ont été corrigés.

La nouvelle mouture se récupère depuis l’interface de Visual Studio. Pour rappel, une version Community permet aux personnes seules ou en petits groupes (5 maximum) d’utiliser gratuitement Visual Studio. Elle peut également être utilisée dans un environnement d’apprentissage, pour des recherches universitaires ou pour des projets open source, quelle que soit la taille du groupe.