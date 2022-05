L'UE qualifie la cyberattaque de KA-SAT d' « inacceptable » et l'attribue à la Russie

« L'Union européenne et ses États membres, ainsi que ses partenaires internationaux, condamnent fermement la cyberactivité malveillante menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui ciblait le réseau satellitaire KA-SAT, exploité par Viasat », déclare le Conseil de l'Union européenne.

La cyberattaque, qualifiée d' « inacceptable », avait été déclenchée « une heure avant l'invasion illégale et injustifiée » de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, « facilitant ainsi l'agression militaire ».

Elle aurait eu « un impact significatif, provoquant des interruptions et des perturbations de communication aveugles dans plusieurs autorités publiques, entreprises et utilisateurs en Ukraine, ainsi qu'affectant plusieurs États membres de l'UE ».

« Un tel comportement est contraire aux attentes établies par tous les États membres de l'ONU, y compris la Fédération de Russie, en matière de comportement responsable des États et aux intentions des États dans le cyberespace. »

Le communiqué précise que l'Union européenne, « en étroite collaboration avec ses partenaires, envisage de prendre de nouvelles mesures pour prévenir, décourager, dissuader et réagir à de tels comportements malveillants dans le cyberespace ».

De plus, elle « continuera de fournir un soutien politique, financier et matériel coordonné à l'Ukraine pour renforcer sa cyber-résilience » : « La Russie doit arrêter cette guerre et mettre fin immédiatement aux souffrances humaines insensées. »

Le Monde précise que cette déclaration « engage l'ensemble de ses États membres ». Elle a également été signée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, et les gouvernements canadiens et australiens : « C’est la première fois que l’UE décide, au nom de tous ses États membres, d’attribuer la responsabilité d’une cyberattaque, signe de l’importance donnée à l’événement par les autorités européennes. »