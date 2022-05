Vous aussi, proposez des sujets d’enquêtes à la Cour des comptes

La Cour des comptes établit chaque année une liste de contrôle des organismes et institutions qui utilisent l’argent public, afin d’en vérifier les résultats obtenus.

L’institution a décidé de solliciter les citoyens pour établir la liste de ses prochains contrôles, via une plateforme collaborative. Dans cette consultation ouverte jusqu’au 20 mai, la Cour retiendra « les propositions les plus intéressantes, novatrices et plébiscitées ».

Les propositions des citoyens feront l’objet d’une « analyse linguistique quantitative et qualitative », afin de « rendre compte des contenus pour permettre à la Cour de formuler six sujets de rapports. La synthèse permettra de constituer une vue d’ensemble des propositions de requêtes que les citoyens souhaitent voir reprendre par la Cour ».

Le tout reposera sur Decidim, « plateforme numérique libre et ouverte pour la participation démocratique, maintenue et développée par une communauté d’utilisateurs ».

Plus de 200 propositions de contrôle ont déjà été déposées à ce jour. Les sujets sont multiples comme « l’évaluation du déploiement et de l'efficacité du Pass culture » ou encore « l'argent public destiné aux fédérations de chasseurs et son usage ».