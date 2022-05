Android Studio Chipmunk finalisé, de nombreux correctifs à la clé

Android Studio Chipmunk est le nom de la nouvelle version de l’environnement de développement intégré. Il s’agit de l’IDE « officiel » pour créer les applications Android. C’est du moins ainsi que Google le présente depuis sa création.

Chipmunk ne possède que quelques nouvelles fonctions. On y trouve notamment la prévisualisation des animations Compose, auparavant expérimentale. Les développeurs pourront par exemple relever des valeurs exactes à un instant donné, mettre en pause l’animation, la répéter, la ralentir, l’accélérer, etc. La fonction prend en charge AnimatedVisibility et updateTransition.

Le profileur CPU dispose maintenant d’informations plus complètes sur tout ce qui touche au jank, autrement dit les ralentissements de l’interface utilisateur. Elles sont disponibles depuis l’émulateur Android ou un appareil physique pour toute application se servant du niveau 31 au moins de l’API.

Chipmunk vous avertira également si vous pouvez retirer le drapeau Jetifier, qui avait été conçu pour migrer automatiquement les bibliothèques tierces vers AndroidX, elle-même une évolution de l’Android Support Library pour gérer la rétrocompatibilité. La nouvelle vérification se veut plus efficace, la suppression du drapeau augmentant les performances à la compilation, selon Google.

Outre un passage d’IntelliJ à la version 2021.2, Chipmunk se distingue aussi par un accent mis sur la qualité de l’ensemble. Moins de nouveautés visibles, mais plus de 175 problèmes divers corrigés.

La nouvelle version se récupère depuis le site officiel d’Android Studio.