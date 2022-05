Plusieurs collectivités vont tester « Oui Pub », l’inverse de « Stop Pub »

La loi sur la lutte contre le dérèglement climatique a prévu une expérimentation de trois ans qui inverse la logique actuelle.

Si aujourd’hui, il faut manifester son opposition à recevoir des pubs dans sa boite aux lettres physique (« Stop Pub » et autres formules), l’idée est de les interdire par défaut sauf consentement express du destinataire (« Oui Pub »).

Le test concernera la distribution à domicile « d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés ». Il permettra « d'évaluer l'impact environnemental d'une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l'emploi, sur les secteurs d'activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre ».

Treize collectivités territoriales expérimenteront cette campagne « Oui Pub » sur trois ans, jusqu’en 2025. Bordeaux, Agen, Nancy, Grenoble… La liste des heureuses élues est fixée par un décret du 2 mai dernier.

Le coup d’envoi de ces restrictions débutera le 1er septembre 2022, « après un délai assurant la bonne information des habitants des collectivités concernées et la distribution des autocollants "Oui Pub", en étroite concertation avec les acteurs économiques locaux », explique le gouvernement.

Selon le gouvernement, « deux autres territoires, Troyes Champagne Métropole et la Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, rejoindront l’expérimentation une fois leur programme local de prévention des déchets ménagers voté, pour un démarrage de la phase d’information le 1er décembre 2022 et de la phase de restriction de distribution le 1er février 2023 ».

Cette mesure fait partie d’un mur de mesures prévues par des lois récentes, dont on trouvera un panorama sur ce lien.