Deepfakes : comment s’assurer de la véracité d’une image ou vidéo ?

Jean-Noël Guérini, sénateur de groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, questionne Cédric O, le secrétaire d’État du Numérique sur la problématique des Deepfakes.

Le sénateur s’inquiète en particulier de la qualité des manipulations aboutissant à « voix clonée et visage modélisé » de plus en plus difficile à distinguer de la réalité. Ces images et vidéos donnent « une dimension inédite aux fausses informations », juge le sénateur. Alors, comment les identifier ?

La question est adressée au gouvernement, appelé à indiquer au sénateur « comment détecter les vidéos truquées et s'assurer qu'elles sont présentées comme telles ».

Si la possibilité de confirmer la véracité d’une vidéo relève de la technique informatique, le fait de s’assurer qu’elle soit présentée comme réelle ou Deepfake pourrait nécessiter une législation dans ce sens. Un nouveau sujet d’étude pour la commission contre les fake news ?