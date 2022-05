La FTC examinerait de près le rachat de Twitter par Elon Musk

La Federal Trade Commission se pencherait actuellement sur la proposition de rachat de Twitter par Elon Musk, pour la coquette somme de 44 milliards de dollars, selon une source à Bloomberg, rapporté par Reuters.

Toujours selon cette source, la Commission devrait se décider le mois prochain. Une enquête aurait pour effet de retarder l’opération de rachat de plusieurs mois au moins.

Selon Reuters cependant, dans le cas d’une enquête, il est peu probable que la FTC trouve quelque chose à redire. Elle enquête déjà sur la participation d’Elon Musk dans le capital de Twitter à hauteur de 9 %, réalisée début avril. La Commission veut s’assurer que les garde-fous des lois antitrust ont été respectés.

Le média cite cependant les critiques de l’Open Markets Institute, vent debout contre le rachat du réseau social par un homme qui, selon lui, a déjà bien assez de pouvoir, en particulier sur les communications.

L’organisation à but non lucratif (qui regroupe des journalistes, chercheurs, avocats et économistes) rappelle l’empreinte déjà prégnante de Musk sur les communications, qui ne peut que grandir avec Starlink.

Cette possible enquête rappelle que la proposition de rachat n’est pour l’instant que cela : une proposition. Elle doit passer par les sas habituels de contrôle avant de pouvoir être acceptée.

Si Musk rachète Twitter, il aura fort à faire. Le milliardaire envisage en effet de multiplier par cinq les revenus du réseau social d’ici 2028. Dans cet intervalle, la part de la publicité chuterait de 90 % à 45 %, remplacée probablement par des abonnements divers.