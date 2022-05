Rançongiciels : 10 millions de dollars de récompense pour identifier les auteurs de Conti

Le département d'État américain vient d'annoncer qu'il pourrait offrir « une récompense pouvant aller jusqu'à 10 000 000 dollars pour toute information permettant d'identifier et/ou de localiser toute personne occupant un poste de direction clé dans le groupe criminel organisé transnational de la variante du rançongiciel Conti ».

En outre, le Département offre également « une récompense pouvant aller jusqu'à 5 000 000 dollars pour toute information conduisant à l'arrestation et/ou à la condamnation de toute personne dans n'importe quel pays complotant pour participer ou tentant de participer à un incident de ransomware de variante Conti ».

Le FBI estime qu'en janvier 2022, Conti avait fait « plus de 1 000 victimes » ayant pour certaines payé des rançons « dépassant 150 000 000 dollars, faisant de la variante Conti Ransomware la souche de ransomware la plus coûteuse jamais documentée ».

Le Programme de récompenses contre le crime organisé transnational (TOCRP) et le Narcotics Rewards Program (NRP) du Département d'État ont permis de traduire en justice « plus de 75 criminels transnationaux et grands trafiquants de stupéfiants » depuis 1986, et entraîné le versement de « plus de 135 millions de dollars en récompenses ».