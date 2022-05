WhatsApp : les réactions, partages de gros fichiers et grands groupes sont disponibles

WhatsApp finalise son lâcher de nouveautés, après avoir activé tout récemment ses appels audio à 32 participants.

Si l’on en croit le billet de blog publié hier, le reste des fonctions annoncées est disponible : les réactions aux messages, le partage des fichiers jusqu’à 2 Go (contre 100 Mo jusqu’à présent) et la possibilité pour les groupes de contenir jusqu’à 512 personnes. À noter pour les réactions que WhatsApp parle d’un « éventail d'expressions bien plus large » dans les mois à venir.

Cependant, on ne sait pas trop ce qui est réellement disponible ou pas. Ces fonctions sont censées être utilisables depuis la dernière version de l’application, et il n’y a effectivement pas de mises à jour. Mais nous n’avons pas pu nous servir des réactions par exemple, qui n’apparaissent pas encore.

Il peut s’agir d’un déploiement en cours, auquel cas ce n’est pas précisé dans le billet. Le langage manque également de clarté pour les groupes : « Nous travaillons actuellement à la mise en place progressive d'améliorations qui vous permettront d'ajouter jusqu'à 512 personnes à un groupe ».

Ces apports restent bienvenus dans une application évoluant nettement moins vite que la concurrence, y compris un Signal qui enchaine les mises à jour depuis un an. On aimerait que WhatsApp se penche sur des options de personnalisation, notamment pour les bulles des messages qui arborent le même vert bouteille depuis le début.