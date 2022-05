AMD progresse dans tous les secteurs, son bénéfice est de 786 millions de dollars

Sur le premier trimestre de l’année, la société revendique un chiffre d’affaires de 5,887 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur trois mois et de 71 % sur un an. Le bénéfice net est de 786 millions de dollars, contre 555 millions au premier trimestre 2021 et 974 millions fin 2021.

La hausse des revenus vient de la branche Computing and Graphics (2,8 milliards de dollars), Enterprise, Embedded and Semi-Custom (2,5 milliards de dollars), ainsi que de l’ajout des revenus de Xilinx (559 millions de dollars).

Lisa Su se réjouit de ce bilan : « Chacune de nos activités enregistre une croissance significative à deux chiffres sur un an, tirée par le chiffre d’affaires des processeurs serveurs EPYC qui a plus que doublé pour le troisième trimestre consécutif ».

« Pour le deuxième trimestre 2022, AMD s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards de dollars », avec une marge de ± 200 millions de dollars. Sur l’ensemble de l’année, AMD prévoit 26,3 milliards de dollars.

De bons résultats avec une belle perspective qui réjouit le marché financier : l’action est en hausse de près de 10 % depuis l’annonce des résultats.