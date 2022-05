Une version mobile de Thunderbird est dans les tuyaux

Il y a du mouvement chez les développeurs de Thunderbird, et quelques tweets ont permis récemment d’en apprendre plus sur les projets en cours. Dans un échange, on apprend ainsi que Jason Evangelho est désormais responsable marketing pour Thunderbird, qu’un gros travail est en cours sur l’interface et qu’une application mobile est en approche.

Le travail sur la partie UI/UX est la priorité du développeur Ryan Lee Sipes, comme il l’a indiqué dans la conversation. Le développement de l’application mobile se fait en parallèle. Les deux devraient être présentés « bientôt ». On peut espérer des éléments communs d’interface entre les deux versions, pour un ensemble cohérent.

Il est clair qu’une évolution visuelle ferait du bien à Thunderbird, qui présente un visage vieillissant depuis bien des années. Maintenant que la gouvernance du projet a changé, les développements semblent avancer plus vite.

L’arrivée pour bientôt d’une application mobile est une bonne surprise. On ne sait pas pour l’instant si seule une version Android est prévue, ou si iOS sera concerné aussi. Sur Android, Thunderbird peut embarquer le moteur de rendu souhaité, tandis qu’il faut obligatoirement par WebKit chez Apple.