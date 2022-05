C’est la fin de YouTube Go, qui disparaîtra cet été

Dans une page du support, Google explique que « pour accéder à YouTube, nous recommandons aux utilisateurs de YouTube Go d’installer l’application YouTube classique ou d’aller sur youtube.com avec leur navigateur ».

Le géant du Net se justifie : « Lorsque nous avons lancé YouTube Go en 2016, l’application a été conçue pour les utilisateurs dans des endroits où la connectivité, le prix des données et les appareils bas de gamme nous empêchaient d’offrir la meilleure expérience dans l’application YouTube principale. Depuis, YouTube a investi dans des améliorations qui la rendent plus performante dans ces environnements ».