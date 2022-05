Le gendarme de la Bourse américain va doubler ses effectifs cyber

La Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la Bourse » américain, veut quasi-doubler les effectifs de son unité de lutte contre la cybercriminalité, relève CNN.

Le recrutement de 20 avocats enquêteurs, analystes et autres spécialistes de crypto lui permettra de passer à 50 postes dédiés, précise un communiqué de la SEC.

L'unité va aussi être renommée Crypto Assets and Cyber ​​Unit afin de refléter le fait qu'elle va de plus en plus enquêter sur les escroqueries aux crypto-actifs, NFTs, stablecoins et plateformes de finance décentralisée (« DeFi »).

Créée en 2017, l'unité cyber de la SEC a d'ores et déjà permis de récupérer l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars de crypto-actifs frauduleux.