Un indice de réparabilité pour six nouvelles catégories de produits, dont les aspirateurs robots

Les ministères de la Transition écologique et de l'Économie, des Finances et de la Relance ont publié une nouvelle salve d’arrêtés permettant de définir le « système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité » de plusieurs produits.

Ces textes entreront en vigueur dans six mois, après cette publication au Journal officiel. Ils s’inscrivent dans le sillage de la loi anti-gaspillage, et d’un décret d’application. Retenons par ailleurs ce projet européen de créer un droit à la réparation, qui suscite cependant des inquiétudes parmi les associations de consommateurs.