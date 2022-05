Firefox 100 disponible, de multiples améliorations pour la vidéo

La centième version du navigateur est disponible depuis hier soir. Contrairement à Chrome, Mozilla a réservé un traitement spécial pour cette mouture marquante, d’abord par des remerciements aux utilisateurs : « 100 fois merci ! ».

La version 100 apporte un lot important d’améliorations, surtout côté vidéo. On trouve la prise en charge du décodage matériel d’AV1, comme prévu. Pour rappel, ce type d’opération ne peut se faire que sur des machines spécifiques, puisque la fonction réclame au moins un Core de 11e génération accompagné d’un GPU RTX 30 de NVIDIA ou 6600 d’AMD. Selon Mozilla, seuls 2 % des ordinateurs en disposeraient.

Les autres apports sont du même acabit. D’abord le support du HDR pour les vidéos sur Mac. Seul YouTube est supporté pour le moment, à condition bien sûr que l’écran soit compatible. Ce support est automatique, il faut seulement s’assurer que le réglage d’optimisation vidéo sur batterie n’est pas actif quand le portable n’est pas sur secteur.

Ensuite, le Picture-in-Picture est amélioré lui aussi, avec le support des sous-titres. Citons également le support de la superposition vidéo pour les GPU intégrés Intel, avec à la clé une consommation réduite de ressources.

Les autres améliorations sont nombreuses. On citera pêle-mêle les barres de défilement fines sur Linux et Windows 11, le support du remplissage automatique des cartes bancaires au Royaume-Uni, la possibilité de choisir des modèles de couleurs pour les sites, la signature de l’installeur Windows en SHA-256 plutôt qu’en SHA-1, une ouverture/bascule d’onglet plus rapide sur macOS ou encore la possibilité de déclarer Firefox comme liseuse PDF quand il est lui-même le navigateur par défaut.

Pour les personnes ayant déjà Firefox, il suffit de vérifier dans la présence de la mise à jour, qui normalement est récupérée automatiquement depuis hier soir. Dans le cas où le navigateur serait déjà ouvert, il faudrait simplement le redémarrer.