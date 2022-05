Quentin Adam (Clever Cloud) est le nouveau président de l’Open Internet Project

Créé en 2014, l’OIP s’est rapidement fait connaître pour son attaque frontale contre Google, accusé d’abus de position dominante. L’OIP était notamment derrière la plainte contre Google Shopping et Android, débouchant sur des sanctions de respectivement 2,4 et 4,3 milliards de dollars.

L’OIP, « qui regroupe à ce jour treize organisations et entreprises européennes du numérique, est heureuse d’annoncer l’élection à l’unanimité de Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, au mandat de Président de l’association ».

Selon cette dernière, le programme de Quentin Adam a été accueilli « très favorablement », avec comme toujours l’idée de « favoriser une concurrence réellement libre et non faussée dans les marchés du numérique, respectueuse des valeurs et des lois européennes ». L’OIP souhaite en plus élargir « ses actions au bénéfice de la protection des intérêts et des droits des consommateurs, ainsi que ceux des acteurs de l’économie numérique et de la création ».

« L’OIP est une association au rôle décisif dans le paysage numérique européen : c’est une association totalement indépendante des GAFAM, qui a une liberté d’agir déterminante pour pouvoir mener à bien ses batailles […] Ensemble avec son Délégué général, Léonidas Kalogeropoulos, nous sommes pleinement mobilisés et engagés dans la poursuite de nos actions, car l’OIP est destinée à s’agrandir et à prendre de l’ampleur dans les mois à venir », affirme Quentin Adam.