Aux États-Unis, Apple propose ses réparations en libre-service

Comme prévu en novembre dernier, Apple a lancé ses réparations en libre-service, après des années passées à se battre contre le droit à la réparation. La mesure fait suite à une évolution du contexte, notamment politique, après un rapport salé de la FTC.

Il est donc désormais possible aux États-Unis de commander des kits de réparation pour les iPhone 12, 13 et SE3. Par exemple, dans la catégorie iPhone 12, le kit de remplacement de batterie est facturé 70,99 dollars. Apple octroie un crédit quand la pièce remplacée lui est renvoyée. Dans le cas présent, 24,15 dollars, abaissant le kit à 46,84 dollars.

Une tarification qui semble intéressante, mais attention : il faut encore ajouter les outils. S’agissant des mêmes machines que celles vendues aux professionnels, il faudra compter par exemple 115 dollars pour la presse à batterie ou encore 216 dollars pour la presse à écran.

Pour compenser, Apple propose de louer pour chaque appareil un kit complet qui lui est propre. Dans le cas de l’iPhone 12, le kit coûte 49 dollars la semaine et contient toutes les machines liées, réparties en deux caisses.

Et l’entreprise ne fait pas semblant : ces caisses font 120 cm de haut sur 50 de large, pour des poids respectifs de 19 et 16 kg. Elles sont heureusement munies de roues.

Point intéressant, les procédures effectuées avec ces outils et machines ne cassent par la garantie. Cependant, tout dégât causé par l’utilisateur sera de son ressort. En outre, pour certains composants, la procédure devra être terminée au téléphone ou via chat avec Apple pour un contrôle logiciel. C’est le cas pour les batteries.

Apple recommande toujours à ses clients de se rendre en boutique pour faire changer sa batterie. Les kits vendus via la nouvelle boutique sont clairement destinés à un public de connaisseurs, car l’opération est plus chère. Pour information, le remplacement d’une batterie hors garantie est de 75 euros pour les iPhone X à 13, et de 55 euros pour les modèles plus anciens et les SE.

Pour les personnes intéressées, les manuels de réparation sont disponibles en ligne gratuitement.