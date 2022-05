Mozilla élargit son MDN Plus à d’autres marchés, dont la France

L’éditeur a lancé la formule Plus de son Developer Network fin mars, avec à la clé une version enrichie et payante de ses célèbres ressources pour développeurs.

Désormais, l’offre est disponible dans une flopée de nouveaux marchés : France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni, Suisse, Malaisie, Nouvelle Zélande et Singapour.

En Europe, les deux formules peuvent être souscrites pour 5 et 10 euros. Dans la première, on dispose des collections de pages, des notifications illimitées sur les changements et de la version hors ligne. La seconde y ajoute l’accès anticipé aux nouvelles fonctions et la possibilité de discuter avec les développeurs de Mozilla.

Les abonnements peuvent être souscrits annuellement, permettant d'économiser deux mois.