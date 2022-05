Freebox Pop : une bêta fermée pour Android TV 10

Comme repéré par Univers Freebox, le FAI a lancé une campagne de recrutement de volontaires par ici. Au programme donc, Android TV 10 « qui ne révolutionne pas fondamentalement le fonctionnement et vos usages ».

Il y a bien d’autres nouveautés, dont un « nouveau launcher made-in Free » et « un pilote audio alternatif à activer dans les paramètres, qui permet de faire du passthrough de PCM 2ch, DTS, DTS-HDMA, DTS-HDMR, Dolby TrueHD, Dolby Atmos in TrueHD, Dolby Digital+, Dolby Atmos in Digital+, DTS:X ».

Free prévient : « Vous allez rencontrer des bugs, c’est sûr et certain […] En participant à cette beta, vous comprenez que le risque ultime est que votre Freebox Player Pop puisse devenir inutilisable pendant quelques jours ».