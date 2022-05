Des tracteurs ukrainiens volés par des Russes, mais verrouillés à distance

L'équivalent de 5 millions de dollars de tracteurs et moissonneuses, volés par les troupes russes et envoyés pour certains en Tchétchénie, à 700 kilomètres de là, ont été désactivés à distance, et donc rendus inutilisables, raconte CNN :

« Lorsque les envahisseurs ont conduit les moissonneuses volées en Tchétchénie, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient même pas les allumer, car les moissonneuses étaient verrouillées à distance. »

Le matériel agricole émanerait d'un concessionnaire John Deere ukrainien de Melitopol, dévalisé suite à l'invasion militaire russe.

Ironie de l'histoire, John Deere est régulièrement critiqué parce qu'il repose de plus en plus sur des logiciels et matériels « propriétaires » ne permettant pas aux agriculteurs de pouvoir contrôler et réparer par eux-mêmes ce qu'ils ont acheté.