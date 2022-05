L’ombre de la lune Ganymède sur Jupiter

Cette image a été capturée par la sonde Juno de la NASA lors d’un survol de la planète géante en février dernier. La sonde se trouvait à environ 71 000 kilomètres au-dessus des nuages tandis que Ganymède orbitait à environ 1,1 million de kilomètres de Jupiter.

Un observateur se trouvant sur place (et qui arriverait à rester en vie) pourrait donc observer une éclipse totale de Soleil… un événement qui n’est pas rare sur cette planète : « Jupiter a quatre lunes majeures (satellites galiléens) qui passent souvent entre la planète et le Soleil : en sept jours, Ganymède transite une fois ; Europa deux fois ; et Io quatre fois. Et puisque les lunes de Jupiter sont dans un plan proche du plan orbital de Jupiter, les ombres lunaires sont souvent projetées sur la planète », explique la NASA.