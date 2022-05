Vega-C : le lanceur se prépare pour son vol inaugural (en juin ?)

Vega-C doit remplacer le lanceur Vega actuel. Cette fusée sera équipée d’un moteur P120C, le même que l’on retrouvera sur les deux ou quatre boosters d’Ariane 6. Ce vol inaugural est donc important à plus d’un titre, surtout avec le retrait de Soyouz de l’équation suite à la guerre en Ukraine.

L’Agence spatiale européenne indique que « l’intégration du lanceur pour le vol inaugural de Vega-C a commencé avec la livraison du premier étage ». Aux dernières nouvelles – et après des années de retard sur le planning - le vol inaugural est prévu pour le second trimestre de l’année, au mois de juin plus précisément.

« Pour le vol VV21, la charge utile principale sera LARES-2, une mission scientifique de l’Agence spatiale italienne (ASI). Six CubeSats de recherche européens seront également à bord ».