+ 56 % de chiffre d'affaires, + 21 % d'impôts pour la régie publicitaire d'Amazon France

« Les revenus publicitaires d'Amazon explosent en France mais pas ses impôts », titre La Lettre A. Son chiffre d'affaires publicitaire atteint en effet « 520 millions d'euros en France en 2021, en hausse de 56 % sur un an [...] contre 32 % pour l'ensemble du chiffre d'affaires publicitaire mondial d'Amazon ».

Cette performance ferait d'Amazon le troisième plus gros acteur mondial de la publicité numérique, derrière Google et Meta, qui auraient respectivement généré 3 et 1,8 milliards d'euros l'an passé.

Mais « chapeautée par une holding luxembourgeoise, la régie a toutefois payé seulement 790 000 euros d'impôts », soit 21 % de plus que l'an passé, le bénéfice d'Amazon Online France n'ayant été que de 2,04 millions d'euros, « grevé par plus de 470 millions d'euros de "charges opérationnelles facturées par des entreprises liées" ».