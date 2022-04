Microsoft améliore sa Reply-all Storm Protection dans Exchange

En 2020, Microsoft avait lancé une fonction au nom évocateur : Reply-all Storm Protection. Il s’agissait de lutter contre les tempêtes se déclenchant quand une personne, volontairement ou par erreur, clique sur le bouton « Répondre à tous ». Avec les grincements de dents que l’on imagine.

Le service avait alors un fonctionnement simple : détecter automatiquement ces échanges et proposer de les stopper. En mai 2021, la protection avait été renforcée, passant de 5 000 personnes pour le seuil de déclenchement à 2 500, et la durée de blocage de 4 à 6 heures par défaut. En outre, ces paramètres devenaient modifiables, avec possibilité par exemple d'abaisser le seuil à 1 000 personnes.

Cette fonction, destinée aux grandes structures, fait l’objet en ce moment de plusieurs améliorations. D’une part, la réception d’un rapport hebdomadaires sur les éventuelles actions prises, accompagné de statistiques. Ces dernières et les emails liés peuvent être exportés en CSV. Cette fonction est en déploiement et tous les comptes l’auront d’ici fin mai.

D’autre part, la personnalisation des paramètres peut maintenant se faire depuis l’Exchange Admin Center, et plus uniquement via Remote PowerShell.

Enfin, un système personnalisable d’alertes permettra aux administrateurs d’avertir certaines personnes ou catégories de personnes du déclenchement d’une tempête. Des règles spécifiques seront ajoutées. Le déploiement commencera bientôt et s’étalera jusqu’à fin juillet.