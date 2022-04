Aujourd'hui, c'est la journée internationale de « la Terre nourricière »

Cette journée, reconnue par les Nations unies, revient tous les 22 avril, depuis 1970.

« L'expression “Terre nourricière” est couramment utilisée dans de nombreux pays et régions pour désigner la planète Terre. Elle illustre l'interdépendance qui existe entre l'être humain, les autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous. Or, jamais une telle interdépendance ne s'est révélée aussi tangible comme en cette période », indique l'ONU.

Cette édition 2022 est « la première de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Les écosystèmes soutiennent toute vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé. La restauration de nos écosystèmes endommagés contribuera à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à prévenir une extinction massive ».

Comme chaque année, des sociétés devraient en profiter pour faire des annonces diverses et variées autour de l'écologie et du recyclage. L'enjeu est important ; comme l'ont rappelé récemment les rapports du GIEC, puis le CNRS.