Proton devient Green Onion Member, Proton Calendar et Drive disponibles sur Tor

ProtonMail est pour rappel disponible sur le réseau Tor depuis 2017 déjà, une manière d'éviter la censure de certains pays. « Malheureusement, de plus en plus de gouvernements se tournent vers la censure ou la fermeture d'Internet pour contrôler leurs citoyens », explique Proton. La société a décidé d'aller de l'avant avec Tor en devenant membre Green Onion.

Proton s'engage donc à verser entre 10 000 et 49 999 dollars par an. Elle ajoute que cela lui permet de « travailler en étroite collaboration avec l'équipe du projet Tor et d'améliorer votre expérience sur les applications Web Proton via Tor ».

« Dans le cadre de cette collaboration, nous avons mis en place une mise à jour majeure du site ProtonMail et avons ajouté les sites Proton Calendar et Proton Drive sur Tor ». Des explications pour accéder à ProntonMail via Tor sont disponibles par ici.