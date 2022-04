Sony propose un utilitaire pour mettre à jour la manette DualSense sous Windows

« Enfin ! » s’exclameront certains, tant le petit programme s’est fait attendre. Il est possible en effet depuis longtemps d’utiliser des manettes DualSense sur Windows, mais la mise à jour de leur firmware ne pouvait se faire que via une PlayStation 5.

Depuis peu, Sony propose un utilitaire sobrement baptisé « Firmware updater for DualSense wireless controller ». Compatible Windows 10 et 11, il ne réclame que 10 Mo de stockage. Selon Sony, il suffit de lancer l’installation puis de suivre les instructions. Le constructeur précise qu’en cas de contrôleurs multiples, il faudra répéter la manœuvre autant de fois.

Certains pesteront sans doute contre la seule disponibilité pour Windows. Non seulement il existe un nombre croissant de joueurs sur Linux – notamment grâce aux avancées de Valve dans ce domaine – mais il y en a aussi sur Mac. Même les iPhone et Apple TV sont compatibles avec les manettes Xbox et PlayStation. Pour toutes ces personnes, pas le choix pour l’instant : ce sera via la console ou Windows.

Rappelons que les mises à jour de firmwares, si elles ne sont pas obligatoires, sont recommandées. Elles apportent souvent des correctifs, y compris dans la gestion de la batterie ou la reconnaissance par le système.